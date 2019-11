Nell’ambito della SETTIMANA NAZIONALE NATI PER LEGGERE

la Biblioteca Comunale di Casalnoceto, in sinergia con il Sistema Bibliotecario Tortonese, organizza un momento di sensibilizzazione e di lettura per i bambini e le loro famiglie



SABATO 23 NOVEMBRE 2019

ORE 10.30

presso la BIBLIOTECA COMUNALE DI CASALNOCETO, VIA VOLPEDO 1

“ANDIAMO DIRITTI ALLE STORIE”

Le storie, con le loro parole e le loro immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che incidono profondamente sull’itinerario di vita di un bambino.

LETTURE PER MAMME, PAPA’, NONNI E BAMBINI DA 1 ANNO