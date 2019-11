Con Acqui & Sapori arriva la magia del Natale. Acqui Terme si prepara per festeggiare il periodo più affascinante dell’anno. Si comincia il 23 novembre: verranno accese le luminarie natalizie, installato l’Albero di Natale e sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, nell’area di piazza Italia, con l’esibizione della pattinatrice acquese Donatella Anzaldi. Quest’ultima rimarrà aperta fino a gennaio per far gioire le famiglie e i ragazzi durante tutto il periodo di Natale.

Una pista da 20 x 12 metri accoglierà il calore di tutti coloro che vorranno divertirsi sul ghiaccio fino a tarda serata. A prezzi scontati potranno partecipare le scolaresche cittadine con un ingresso ridotto a 3,00 € anziché 7,00 €, anche durante le ore di svolgimento di educazione fisica al mattino, per le quali verrà garantita l’apertura straordinaria. Il pattinaggio è uno sport eccezionale che richiede equilibrio, concentrazione e coordinazione fisica: un misto tra ginnastica e una danza. La storia del pattinaggio è legata ai Paesi Bassi, autentica culla della disciplina, sia su strada che sul ghiaccio.

Gli orari di accesso alla pista saranno da lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 19.00, venerdì dal 15.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00, sabato dalle 11.00 alle 13.00, dalle 15.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00, domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Orari validi fino al 20 dicembre 2019.

Dal 21 dicembre 2019 al 20 gennaio 2020 l’accesso alla pista sarà tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00, dalle 15.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00.

Per maggiori informazioni in merito agli orari è possibile consultare il sito www.turismoacquiterme.it.