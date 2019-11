Sabato 23 novembre al Teatro della Juta di Arquata Scrivia (ore 21) , continua SUPERHUMAN, la stagione teatrale 2019-20 dell’Associazione Commedia Community, in collaborazione con il collettivo teatrale Officine Gorilla e con il patrocinio d el Comune di Arquata Scrivia e del Comune di Gavi, con un altro spettacolo tutto al femminile: TI LASCIO PERCHÉ HO FINITO L’OSSITOCINA , scritto e interpretato da GIULIA PONT , diretto da Francesca Lo Bue . Ti lascio perché meriti di più. Ti lascio perché ti amo troppo. Ti lascio ma tu non c’entri. Ti lascio perché non voglio farti soffrire. Ti lascio perché voglio imparare a suonare l’ukulele… La fine di una storia d’amore è uno degli eventi più comuni e traumatici della vita di ognuno. Un dramma che spesso si riempie di risvolti comici, talvolta assurdi. Giulia tenterà di guarire il suo mal d’amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta. Una chiacchierata spassosa e coinvolgente dove pensieri, emozioni, disastrose manovre di riavvicinamento e improbabili consigli di parenti e amici s’intrecciano. Un gioco divertente, commovente e catartico. Giulia Pont, nasce a Torino nel 1986, si laurea in Dams Teatro nel 2010 e si diploma presso l’ Atelier Teatro Fisico di Torino (2011) diretto da Philip Radice. Si forma con Eugenio Allegri, Rita Pelusio, Laura Curino, Carlo Boso e altri importanti professionisti. Nel 2017 si diploma presso il corso di perfezionamento per attori Shakespeare School, diretto da Jurij Ferrini e con maestri quali lo stesso Ferrini, Cristina Pezzoli, Valerio Binasco, Marco Lorenzi, Alessandra Frabetti. Non solo interpreta ma inizia a scrivere, perché scrivendo può giocare a trasformare gli incidenti della vita in storie divertenti e liberatorie. Nel marzo del 2012 “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina”, il primo spettacolo di cui è autrice oltre che interprete, si classifica primo al concorso di monologhi UNO di Firenze . Attualmente “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina” sta girando l’Italia. Per info e prenotazioni: 345.060.4219 o teatrodellajuta@gmail.com Ingresso posto unico €10. Carnet 5 spettacoli € 45, Carnet 10 spettacoli € 85 Prossimi appuntamenti con Superhuman: sabato 14 dicembre I PROVINCIALI, BALLATE PER INGUARIBILI OTTIMISTI di Enzo Ventriglia, musiche dal vivo di Paolo Toso con Marta Borille e Simone Guarino al Teatro Civico di Gavi e sabato 21 dicembre DON CHISCIOTTE AMORE MIO con Angelo Tronca, Astrid Casali e Francesco Gargiulo al Teatro della Juta di Arquata. PARTNERS DELLA STAGIONE 19/20: Consorzio le Botteghe di Arquata, Associazione Commercianti Gaviesi, Unitre Arquata – Grondona, Unidue Valli di Serravalle.