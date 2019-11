Nuovo spettacolo di prosa al teatro civico di Tortona, il quarto di novembre: Sabato 30 Novembre 2019 alle ore 21 MADRE COURAGE E I SUOI FIGLI di Bertolt Brecht traduzione di Roberto Menin con Maria Paiato, Mauro Marino, Giovanni Ludeno, Andrea Paolotti, Roberto Pappalardo, Anna Rita Vitolo, Tito Vittori, Mario Autore, Ludovica D’Auria, Francesco Del Gaudio drammaturgia musicale e regia Paolo Coletta musica Paul Dessau scene Luigi Ferrigno costumi Teresa Acone light designer Michelangelo Vitullo produzione Società per Attori e Fondazione Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia

“Opera di contraddizioni e antinomie, a partire dalla principale, secondo cui Madre Courage si sforza di proteggere i suoi figli dalla guerra, ma li perde inesorabilmente uno dopo l’altro. In che modo è responsabile di ciò? Anna Fierling si chiama Courage: ma è davvero una donna coraggiosa o, piuttosto, una codarda? Le risposte possibili in questo testo riguardano chi ha e chi non ha, chi prende le decisioni e chi deve eseguirle.”

In un tempo distopico, dove l’essere umano è capace di abituarsi addirittura alla sua stessa fine, Madre Courage è sopravvissuta fra i sopravvissuti. Recuperando ed elaborando i materiali riguardanti la composita partitura di Madre Courage e i suoi figli a partire dall’edizione del 1941, Paolo Coletta dirige Maria Paiato in una nuova versione del capolavoro brechtiano​dalle forti componenti musicali, dove parola, corpo e musica si fondono per ritrarre un’umanità che somiglia così tanto al nostro presente.

Info e biglietteria

Biglietti singoli in biglietteria: Platea: intero € 25,00 – ridotto € 23,00 Palchi centrali: intero € 23,00 – ridotto € 20,00 Palchi laterali: intero € 20,00 – ridotto € 17,00 Loggione: intero € 13,00 – ridotto € 10,00 Prezzo speciale biglietti singoli on line * Platea: € 24,00 Palchi centrali: € 22,00 Palchi laterali: € 20,00 Loggione: € 14,00 Orari apertura biglietteria Teatro Civico: Dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19 e tutte le sere di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio delle repliche. *On line sarà applicato un diritto di prevendita.