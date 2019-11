I Carabinieri della Stazione di Ventimiglia Alta, nel pomeriggio di ieri, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un 25enne pakistano responsabile di rapina nei confronti di un 21enne connazionale.

I fatti risalgono al pomeriggio precedente, quando i 2 stranieri si sono incrociati lungo il Ponte Aniante in prossimità del Centro di accoglienza temporanea Parco Roya; il più grande, armato di coltello e con volto parzialmente travisato, ha avvicinato il più giovane intimandogli di consegnargli il denaro contante in suo possesso , allontanandosi poi rapidamente dopo essersi impossessato di 200 euro. Al momento dei fatti non è stata form ulata alcuna richiesta di intervento alle Forze dell’Ordine, ma nel pomeriggio di ieri i 2 si sono incontrati nuovamente in un’area abbandonata dell’ex scalo merci, e il 21enne , riconosc endo l’aggressore, ha chiamato i Carabinieri che in poco tempo sono in tervenuti intercettando il responsabile. Entrambi i protagonisti della vicenda sono soggetti già noti ai militari poiché responsabili la scorsa estate di ulteriori episodi analoghi commessi sempre tra connazionali. Il 25enne, dopo gli accertamenti eseguiti in caserma, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Imperia per il reato di rapina.