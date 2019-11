Ricerca per:

E accaduto l’altra sera, in via Tortona quando, secondo la prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, l’uomo, alla guida di una Peugeot si è fermato sul ciglio della strada, ha parcheggiato l’auto ed è sceso, ma appena lasciato il veicolo, questo ha iniziato a fumare e prendere fuoco, forse a causa, appunto di un corto circuito al motore o all’impianto elettrico.

Brutta disavventura per un automobilista di Castelnuovo Scrivia che ha visto la sua auto andare in fumo a causa di un improvviso corto circuito.