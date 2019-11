Il rettore del santuario della Madonna della Guardia di Tortona ha deciso di celebrare una messa in suffragio dei tre Vigili del fuoco morti nei giorni scorsi a Quargnento: Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Triches di 38 e Antonio Candido di 32 anni.

La messa si terrà Domenica 10 novembre alle 10.

Per questo motivo considerato che saranno presenti le Autorità civili, militari e religiose e che è previsto l’afflusso di molte persone e considerata la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e della popolazione tutta al lutto dei familiari dei caduti e degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; il Comune di Tortona ha disposto per il giorno 10 novembre 2019 dalle ore 09:00 alle 11:00 l’istituzione temporanea del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata su ambo i lati per tutti i veicoli eccetto quelli civili e militari di rappresentanza in Via Don Sparpaglione a senso unico dalla intersezione con Corso Don Orione all’ingresso del Centro Mater Dei.

Quanto sopra per consentire lo stazionamento dei veicoli di rappresentanza e delle persone sulla pubblica via in occasione della messa di suffragio presso il Santuario della Madonna della Guardia.