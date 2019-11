A partire da SABATO 30 NOVEMBRE rassegna dei MERCATINI DI NATALE con le caratteristiche casette in legno all’interno della galleria durante l’orario di apertura del centro commerciale.

L’idea in più per trovare un regalo di Natale unico e originale.

Nell’ambito dell’oggettistica si potranno scoprire splendide creazioni a decoupage , pittoriche e cucito creativo tutto rigorosamente handmade, e poi accessori moda e bigiotteria artigianale realizzata con materiali naturali.

Poi ancora ceramiche dipinte e oggettistica natalizia fatta a mano, presepi, lavorazioni oggetti in legno.

Non mancheranno inoltre i prodotti del nostro territorio, prelibati vini e prodotti alimentari delle nostre colline con i viticoltori delle nostre terre. Inoltre si troveranno anche prodotti di nicchia come zafferano puro in stimmi, olio essenziale di lavanda, acqua di lavanda, lavanda essiccata e sali aromatici.

Allargando poi i confini territoriali, sarà possibile acquistare ceramiche della Tunisia e tappeti iraniani.

Per gli appassionati, sarà presente uno stand tutto dedicato al merchandising ed oggettistica ufficiale ispirata alle opere letterarie e cinematografiche di “Harry Potter”.

Inoltre, per i bambini: magie di sabbia e lampade creative con i personaggi della Marvel.

Spazi anche dedicati alle Onlus locali.

La rassegna durerà fino giovedì 12 Dicembre.