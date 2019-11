Il personale della Polizia Amministrativa della Questura di Alessandria, unitamente a personale di questa Squadra Mobile e ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” di Torino, ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio, in particolare nell’area di sosta destinata al parcheggio delle case mobili di proprietà dei giostrai, sita nel quartiere Pista/Europa, e in alcune sale slot/vlt e scommesse, ubicate in varie zone della città. I controlli amministrativi effettuati nelle citate sale slot/vlt hanno riguardato la regolarità delle licenze, le tabelle dei giochi proibiti, il rispetto della legge sulla ludopatia, la tutela del gioco dei minori e i preposti presenti all’interno delle attività. In uno dei suddetti esercizi sono stati riscontrati apparecchi “Better” non ancora funzionanti mentre, in un’altra sala slot, sono stati identificati nr. 3 cittadini stranieri i quali sono stati invitati, ai sensi dell’art.15 T.U.L.P.S., presso l’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. Complessivamente, nell’ambito della citata attività, sono state identificate nr.102 persone, 35 delle quali con precedenti penali e di polizia, 11 cittadini stranieri, nonché controllati 5 esercizi pubblici e 25 veicoli, tra i quali nr.12 camper/roulotte.