Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

I pompieri sono entrati e si sono accorti che stava bruciando un divano e parte dei suppellettili della sala. Pronto l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in pochi minuti.

All’interno dell’appartamento, a quanto pare, quando si è verificato l’incendio, non c’era nessuno. Il proprietario è arrivato quasi contemporaneamente ai Vigili del fuoco ed ha aperto loro l’ingresso.

Brillante intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona ieri pomeriggio che sono intervenuti nel Comune di Villalvernia per un appartamento in una palazzina che stava andando a fuoco.