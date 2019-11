Ricerca per:

In riferimento ai recenti eventi alluvionali ed alle calamità naturali che ultimamente hanno interessato il territorio cittadino, al fine di promuovere una “cultura” di Protezione Civile, l’Amministrazione Comunale ed il VII Settore organizzano una giornata di sensibilizzazione ed informazione alla cittadinanza. In data MARTEDì 19 novembre 2019 con orario 08.30 – 12.00 si terrà presso il Museo dei Campionissimi la Giornata Regionale della Protezione Civile con incontri con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed i cittadini durante i quali sarà illustrato il Piano di Protezione Civile Comunale di Novi Ligure e verrà dato particolare risalto agli scenari di rischio idraulico ed idrogeologico insistenti sul territorio novese.