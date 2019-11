Come funziona il mondo dell’informazione oggi?

Com’è cambiato l’approccio dei lettori verso le notizie? Quanto ha influito l’utilizzo del telefono cellulare e la nascita dei giornali online sulla nostra vita e sulle nostre abitudini?

Com’è cambiato il mondo di fare giornalismo negli ultimi 10 anni e come sono cambiati i giornali cartacei e la loro utilità?

A queste e a tante altre domande verrà data una risposta nei tre incontri sul mondo del giornalismo avviati dall’Unitre di Voghera. Un mini corso di giornalismo che si svolgerà in tre pomeriggi al Salone del Millenario in piazza Duomo 70 a Voghera dal titolo “Giornalismo, informazione, editoria e storia” che sarà tenuto dal giornalista Angelo Bottiroli, attuale direttore di Oggi Cronaca e attivo nel mondo del giornalismo da oltre 40 anni, per due decenni collaboratore del Gruppo Espresso.

Gli incontri si terranno con cadenza bisettimanale e inizieranno tutti alle ore 16,45 nel salone, appunto, del millenario in piazza Duomo 70 al pianterreno, nel cortile davanti all’ingresso, in grado di contenere tantissime persone

Questo il calendario degli appuntamenti:

Lunedì 18 novembre: “Il giornalismo oggi” Come funzionava prima e come funziona oggi il mondo dell’informazione

Lunedì 2 dicembre: “Come vengono raccolte le notizie e le storie della gente” con presentazione del libro “Storie” pubblicato a maggio 2019 e in omaggio a tutti i peesenti di due storie contenute nel libro

Lunedì 16 Dicembre: “Come l’informazione influisce sulla vita di un giornalista” con presentazione del libro “Le Tre scelte delle vita”

Per ulteriori informazioni Unitre Voghera Tel. 0383 343200

Email : unitrevoghera@gmail.com