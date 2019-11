Il WordPress Meetup Imperia, la community ufficiale di programmatori e utilizzatori di WordPress – la piattaforma gratuita Open Source più usata nel mondo per la realizzazione di siti web, festeggerà il suo primo anno di operatività durante il consueto ritrovo mensile, a partecipazione gratuita, che si terrà Martedì 12 Novembre dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso la saletta privata della Caffetteria BarBlu Vergnano, in via Berio 19 a Imperia Oneglia, coordinato da Simone Zanella, referente locale della WordPress Community.



L’appuntamento è come sempre aperto a tutti gli appassionati: programmatori, designer, blogger, curiosi e per chi lo utilizza semplicemente per hobby.

Programma dell’appuntamento:

Talk: “WordPress Memes – un divertente percorso alla scoperta di aneddoti e luoghi comuni su WordPress in giro per la rete”



Networking – facciamo rete condividendo le nostre esperienze e competenze su WordPress.



Per partecipare è consigliato confermare la propria partecipazione sull’app ufficiale Meetup: