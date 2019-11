Ricerca per:

A seguito di controlli mirati atti a scongiurare l’accensione di fuochi, i Carabinieri della Stazione Forestale di Ovada, unitamente ai colleghi di Acqui Terme, hanno accertato una combustione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ancora in atto su un terreno privato al confine tra i Comuni di Mornese e di Bosio. Dalle successive indagini si è addivenuto all’identificazione dei responsabili e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di una persona di nazionalità italiana.

Nella Regione Piemonte, dal 1° novembre 2019 al 30 aprile 2020, vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, salvo ulteriori proroghe di divieto mediante ordinanza emessa dal singolo Comune. In ogni caso è sempre vietata la combustione di rifiuti.