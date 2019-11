Domenica 17, in occasione della III Giornata Mondiale dei Poveri, nella sede di Caritas Alessandria, in via delle Orfanelle 25, abbiamo organizzato una giornata di incontro e condivisione.

Inizieremo alle 9.00 facendo colazione insieme alla mensa “Tavola Amica” e dalle 9.30 saranno aperti l’ambulatorio medico “Nessuno Escluso” – con medici specialisti a disposizione e la possibilità di effettuare la vaccinazione antinfluenzale – ed il “Guardaroba”. Alle 10.30 si svolgerà, nella Parrocchia di San Rocco, la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Alessandria, monsignor Guido Gallese.Alle 11.45 visiteremo ed inaugureremo i locali del nuovo servizio docce e lavanderia, realizzati grazie al prezioso contributo dell’Associazione Nazionale Alpini, gruppo di Alessandria “Domenico Arnoldi”, e Fondazione SociAL. Seguirà il pranzo insieme, con il banco del dono a cura dell’associazione SIE Onlus e l’animazione dei volontari dell’oratorio San Rocco.