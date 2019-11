Il Comune di Diano Marina VISTO il Protocollo d’intesa siglato in data 8 marzo 2019 tra il Comune di Diano Marina e le Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Confindustria, con il quale si è concertata la destinazione del gettito derivante dall’applicazione dell’imposta di soggiorno e visto che una parte di gettito consistente in Euro 70.000 è stato destinato in via presuntiva al finanziamento della gestione dello IAT; delibera di integrare il servizio già in essere di informazione ed accoglienza turistica affidato alla Gestioni Municipali con ulteriori servizi rispetto a quelli inizialmente previsti, quali la promozione di manifestazioni turistiche, e la fornitura di nuovo materiale, quale la stampa di cartine con percorsi destinati al Trekking e la Mountain Bike e per la partecipazione di fiere di promozione turistica all’estero.

Delibera anche di dare atto che tale servizio verrà svolto dietro corrispettivo di Euro 9.702 importo per il quale sarà preso impegno formale con successivo atto del Responsabile del Servizio e di dare atto che l’importo sarà totalmente finanziato dall’imposta di soggiorno, come stabilito dal Protocollo d’intesa tra il Comune di Diano Marina e Confcommercio, Confesercenti e Confindustria, siglato in data 8 marzo 2019.