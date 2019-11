Davvero tantissime persone, questa mattina, 4 novembre, alla Festa dell’Unità nazionale.

Tantissimi alunni delle scuole cittadine insieme ad autorità e associazioni d’arma hanno partecipato alla cerimonia in ricordo dei Caduti della Prima Guerra Mondiale presso il monumento in via Bidone organizzata dal Comune di Tortona, presente in forze con il sindaco Federico Chiodi, il vice Fabio Morreale, il presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo e tanti altri.

La celebrazione ha vissuto diversi momenti: in via Bidone con la commemorazione al monumento ai caduti e poi il corteo per le vie della città

Di seguito alcune immagini.