Nella prima assemblea dei sindaci dopo le elezioni di maggio, al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (CISA) di Tortona è stato approvato un pacchetto di modifiche organizzative significative e rilevanti.

Di cosa si tratta lo ha spiegato l’assessore all’assistenza Marzia Damiani nell’ultimo Consiglio Comunale.

“Su sollecitazione del nostro Sindaco, Federico Chiodi – ha detto marzia Damiani e in accordo con il Sindaco di Pontecurone, è stata assunta una importante deliberazione programmatica che impegna il CISA, i suoi organi ed i sindaci a tutelare, proteggere e difendere il territorio tortonese in un momento storico in cui i servizi di prossimità si stanno riducendo drasticamente, soprattutto in sanità. Il CISA è impegnato a – Promuovere il ruolo di Tortona e del Tortonese in ogni sede istituzionale ed in ogni tavolo rappresentativo, operativo, consultivo o altro; – difendere gli interessi dei cittadini in ambito sociale, sanitario, occupazionale e di sviluppo economico; – Pianificare con le istituzioni locali ed i servizi una rete territoriale di garanzia e tutela volta a compensare la riduzione dei servizi ospedalieri e di primo intervento; – Promuovere il dialogo fra i diversi attori del territorio, sia istituzionali (ASL, Centro per l’impiego, Comuni, Forze dell’Ordine), sia del volontariato, sia del privato sociale; – Innovare le politiche sociali e sperimentare forme di “coprogettazione” e coinvolgimento con la consapevolezza che ai Comuni e al CISA spetta il compito di guidare le scelte e i progetti, di rinnovare le esperienze e di promuovere azioni preventive di controllo puntuale dei servizi erogati; – Promuovere la compattezza e l’unità dei Sindaci del Consorzio, in modo da garantire una forza rappresentativa univoca e creare nel CISA un referente univoco, autorevole e rappresentativo dei bisogni del territorio tortonese.”