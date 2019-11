Completato il trasferimento da via Bosco Marengo, dal 15 novembre è operativa la nuova sede dell’Inps presso il Palazzo Municipale di via Giacometti.

Si tratta del proseguimento di un progetto, avviato negli anni scorsi, per rendere Palazzo Pallavicini un vero e proprio centro servizi facilmente raggiungibile dagli utenti. Attualmente la sede storica del Comune ospita già diversi servizi esterni quali quelli del Cit (Consorzio Intercomunale Trasporti), Csr (Consorzio Servizi Rifiuti), Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), Cpia (Centro Permanente per l’Istruzione degli Adulti). L’orario di apertura al pubblico dell’Agenzia Inps resterà invariato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.