La situazione si protrae ormai da diverso tempo e riguarda tutti i comandi dei Vigili del Fuoco della provincia di Alessandria fra cui anche Tortona.

Nell’ultimo intervento effettuato in via Fratelli Pepe per l’incendio che ha devastato un grande garage (peraltro ancora inutilizzabile perché necessita di lavori) non tutti i pompieri erano dotati di nuova attrezzatura: qualcuno ad esempio è stato costretto ad utilizzare strumenti vecchi di parecchi decenni.

Non è un caso isolato, purtroppo, come dimostra la nota del sindacato Usb che pubblichiamo di seguito e mette in evidenza una grave situazione.

*********************

Le luci dei riflettori si stanno inesorabilmente spegnendo sul tragico omicidio dei tre Vigili del fuoco e del ferimento di altri due pompieri avvenuto a Quargnento.

Non avevamo dubbi sulla solidarietà e vicinanza della gente che in questi tristi giorni ha imostrato con un grande affetto a testimonianza del ruolo sociale che questo corpo azionale dei vvf espleta nel paese a favore indistintamente di tutti i cittadini di ogni ordine, rado sociale e colore della pelle.

Le benefiche sottoscrizioni economiche che si susseguono a sostegno delle famiglie di chi a perso la vita e di chi dovrà anticipare le spese x le cure mediche sono un'altra imostrazione di solidarietà che va a colmare il vuoto istituzionale del governo attuale e dei recedenti che si sono susseguiti.

Ora leggiamo di iniziative per intitolare strade..addirittura che la città diventi città dei pompieri con raduni..convegni sulla falsariga di Cortina d’Ampezzo e che la decisione spetterebbe al Ministero dell’Interno.

Crediamo che, seppur di lodevole impatto, ai vigili del fuoco e ai cittadini in questo momento serva altro come priorità assoluta.

Ad Alessandria e provincia siamo costretti a lavorare con organici ridotti, manca personale, gli automezzi sono vecchi e sempre in riparazione, la formazione e i mantenimento di tempo libero e gratuitamente, stipendi e pensioni da paura.

Sono anni che denunciamo queste cose a chi ci rappresenta politicamente e istituzionalmente …destra, sinistra, di tutti i colori…stelle e pianeti….il nulla ..solo passerelle mediatiche e..pacche sulla schiena .

I CITTADINI DEVONO SAPERE CHI RINGRAZIARE NEL CASO DI RICHIESTA AIUTO ON POTESSIMO ARRIVARE A TEMPO O DOVER SCEGLIERE TRA UN INCENDIO O N SOCCORSO PERSONA.

PERTANTO SE VERAMENTE AI POLITICI LOCALI E NAZIONALI STA VERAMENTE A CUORE UN CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ SI DIANO A FARE NEL METTERE IN CONDIZIONI DI POTER LAVORARE AL MEGLIO CON DIGNITÀ.

Per il Coordinamento Provinciale

USB VVF ALESSANDRIA – Giovanni Frizzarin