Venerdì 29 NOVEMBRE alle ore 21,15, ci incontreremo al TEATRO CIVICO per il Concerto del 40° Anniversario dell’Associazione, che è stata fondata nel novembre 1979.

L’evento vedrà Andrea Bacchetti al pianoforte (nella foto in alto) ed il Sestetto d’Archi “Stradivari” della prestigiosa ‘Accademia Santa Cecilia di Roma.

Il programma della serata:

Mozart : quartetto K478 e quartetto K493 per pianoforte e archi con la partecipazione di Andrea Bacchetti

Tchaikovsky: sestetto d’archi Souvenir de Florence.

L’evento sarà ad ingresso gratuito, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona:

Ai soci ed abbonati saranno riservati i biglietti di ingresso sino a venerdì 22 novembre compreso.

Per le prenotazioni rivolgersi al Teatro tel. 0131 820195: la biglietteria è aperta nei pomeriggi da martedì a venerdì compreso.

Si precisa infine che a breve termine uscirà il programma degli altri concerti in abbonamento

Il Presidente degli Amici della Musica di Tortona Notaio Ottavio Pilotti