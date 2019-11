i rappresentanti di classe del Liceo Peano e studenti di altre scuole del territorio si sono recati presso la Sala Polifunzionale del Comune di Tortona per assistere all’intervento “Minori in una rete/una rete per i minori”.

Il primo intervento, dopo i saluti del sindaco Chiodi, è stato tenuto dal Prof. Avv. Claudio Cecchella, presidente ONDif (acronimo per Osservatorio nazionale sul diritto della famiglia), che ha parlato del cyberbullismo nella sua complessità: cos’è, quando, come e perché viene messo in atto.

I due maestri di Zanshintech, Claudio Canavese e Silvia Perfigli sono stati protagonisti dell’altro intervento della mattinata. Hanno descritto attività e motivazioni dello Zanshintech, un’arte marziale digitale, la prima creata per far fronte a casi sempre più numerosi di cyberbullismo e per scongiurare i risvolti spesso drammatici connessi. I due maestri hanno portato esempi diversi da situazioni reali, suggerendo e descrivendo alcuni metodi per affrontare i pericoli connessi all’uso dei social e alla navigazione in rete.

La conferenza è stata molto utile per comprendere quali siano i comportamenti più consoni da avere sui social network per preservare la propria sicurezza e incolumità all’interno di una gestualità che è ormai divenuta abitudine quotidiana.

Eleonora Destro, Valentina Verheyden V Linguistico