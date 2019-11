Ricerca per:

Ritorneranno, infine, le attese giornate a carattere commerciale BordiChristmas (domenica 22 dicembre) e La Befana Bordigotta (domenica 5 gennaio), in collaborazione con Confcommercio, mentre in corso Italia, dal 4 al 6 gennaio, avrà luogo Aspettando la Befana , a cura di Confesercenti.

Per i più piccini l’appuntamento è con la Buca delle Lettere e le animazioni “a sorpresa” dei Giardini del Palazzo del Parco e poi, il 24 dicembre, con il Babbo Natale Sub che arriverà al porto. Ma ci sarà anche un convoglio speciale, il Babbo Natale Express , che la mattina del 22 dicembre fermerà davanti al Mercato Coperto con le sue sorprese, e tanti palloncini il 1° gennaio , dalle 12.00, sul Lungomare Argentina.

La tradizione rivivrà nel Foegu du bambin, in Paese Alto, nel fuoco natalizio sul sagrato della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Sasso, nei presepi allestiti in vari luoghi della Città.

Non mancherà l’arte, con la mostra di Cesare Fenech presso il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana e le conferenze curate dall’Accademia G. Balbo Riviera dei Fiori; il programma prevede inoltre, altra proposta di quest’anno, percorsi alla scoperta della Città Alta e di Villa Etelinda, delle opere di Charles Garnier, di Villa Pompeo Mariani, tesori architettonici di Bordighera.

“Natale, a Bordighera, sarà davvero magico” dichiara il Sindaco Vittorio Ingenito. “L’agenda è ricchissima e saprà regalare a tutti momenti speciali. L’intera Città sarà coinvolta: le vie e le piazze, il centro storico, il Palazzo del Parco e l’ex Chiesa Anglicana, il porto e le frazioni di Sasso e Borghetto San Nicolò diventeranno teatro degli eventi organizzati o patrocinati dal Comune. Importante novità, tra le molte proposte, il Capodanno in piazza Garibaldi con RDS 100% Grandi Successi… un grande appuntamento, che abbiamo scelto di proporre pensando ai più giovani e che presenteremo presto nei dettagli.”