Dal 25 al 30 Novembre torna l’evento nazionale intitolato le MATTINATE FAI D’INVERNO: una settimana di visite scolastiche esclusive condotte dagli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro Docenti.

In orario scolastico, gli studenti avranno la possibilità di scoprire meravigliosi tesori d’Italia, poco conosciuti e spesso chiusi al pubblico, e di approfondire la conoscenza della propria città.

“E’ un’opportunità – dice Pietro Massiglia presidente del Fai di Tortona (nella foto in alto) – per avvicinare il mondo dei giovani alla storia e alla cultura del luogo e di vivere un’insolita esperienza di “educazione tra pari”. La Delegazione FAI di Tortona parteciperà a questo evento nazionale focalizzando l’attenzione sulla Caserma Passalacqua monumento storico della città ora sede Municipale visitando le seguenti sale: la Sala Consigliare, la Sala Giunta, l’Ufficio del Sindaco e l’Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale. Le scuole tortonesi che hanno aderito all’iniziativa sono: IIS “G. MARCONI”, IPSC “D. CARBONE” e LICEO “G. PEANO”. Le giornate in cui si svolgerà l’evento saranno lunedì 25 e Martedì 26 Novembre 2019 dalle ore 8,30 alle ore 12,30.”