Il “concerto per Sant’Andrea” si terrà domenica 24 novembre alle ore 21, nella chiesa di San Nicolò, è organizzato dal Coro Mario Panatero in collaborazione con la pagina facebook “6 di Novi Ligure se…” e il Distretto Lions 1089Ia2, il patrocinio di Comune, Provincia e Diocesi.

Il concerto prevede la partecipazione di tre ensamble: il Coro Panatero di Alessandria, la Corale Polifonica del Marchesato di Saluzzo e l’Orchestra Bartolomeo Bruni, che da qualche anno propone il concerto di Ferragosto sui prati delle montagne (l’edizione 2019 si è svolta in val Vermenagna nelle vicinanze di Limone Piemonte), trasmesso in diretta dalla Rai.

Il concerto sarà suddiviso in due parti.

Nella prima parte sarà eseguito il REQUIEM in RE Minore, Opera 48, di Gabriel Fauré, composto tra il 1887 ed il 1890. Questo pezzo è un grande classico del repertorio corale, proposto nella versione per orchestra, coro, e 2 solisti: soprano e baritono (Anna Delfino e Bruno Pestarino).

Nella seconda parte verrà eseguita la SUNRISE MASS: opera del compositore norvegese Ola Gjeilo, un musicista di 41 anni, composta nel 2007. È scritta per orchestra e coro. Questa messa ha iniziato a diventare popolare negli ultimi anni, ed ora viene proposta da molti cori; questa è la prima esibizione nella provincia di Alessandria.

Direttore della serata il Maestro Gian Marco Bosio.

L’ingresso sarà ad offerta e quanto raccolto sarà destinato alla riparazione del tetto della Chiesa di Sant’Andrea lesionato dalla recente alluvione.

Il posizionamento di uno scivolo all’ingresso della Chiesa permetterà l’ingresso anche alle carrozzine.

Tutti i novesi sono invitati a partecipare.