I lavori sono stati eseguiti e il Comune di Diano Marina ha dato atto che l’Impresa PASIO COSTRUZIONI S.N.C. di PASIO RENATO E C. con sede in Frazione Mollere a Ceva (CN) ha eseguito gli interventi di manutenzione all’ingresso di via cavour al protale di Villa Scarsella.

Il Comune quindi ha deciso di liquidare l’importo di 13.090 euro a saldo della fattura per l’esecuzione degli interventi.