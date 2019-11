Ricerca per:

A finire nei guai due giovani rumeni: V.N di 29 anni e G.B di 14. I due nella giornata di ieri, venerdì 1° novembre, sono entrati nel supermercato e, convinti di farla franca hanno prelevato diverse bottiglie di superalcolici dagli scaffali e li hanno messi dentro una borsa, poi hanno cercato di uscire rubando la merce ma sono stati individuati e fermati da vigilanza e dai Carabinieri che, a seguito di perquisizione, li trovano in possesso della merce trafugata, del valore complessivo di 200,00 euro, che veniva restituita alla direzione del centro commerciale. Il minore veniva affidato ai propri genitori e sono state informate le Procure della Repubblica di Alessandria e quella per i Minorenni di Torino. pagina 1

Il primo ha 29 anni, il secondo 14. Entrambi sono residenti a Voghera e avevano tentato il colpo al supermercato Esselunga, in corso della Repubblica a Tortona ma sono stati individuati dai carabinieri della compagnia di Tortona e denunciati per furto alla procura della repubblica di Alessandria.