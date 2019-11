Nella mattinata d i lunedì 11 novembre 2019, l’Ispettorato del Lavoro di Asti – Alessandria ha effettuato, nell’ambito dell’attività di vigilanza volta a contrastare i fenomeni del caporalato, del lavoro nero e dello sfruttamento della manodopera straniera e clandestina, un controllo all’interno di un macello situato nel territorio Alessandrino, presso il quale erano occupati n. 4 lavoratori in nero, di cui n. 2 extracomunitari privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in relazione ai q uali il titolare dell’azienda verrà deferito all’Autorità Giudiziaria . A carico dell’i mpresa verranno applicate violazioni amministrative (maxisanzion e per lavoro sommerso) superiori a €. 15.000,00, oltre al recupero dei contributi e premi assicurativi omessi a favore dei lavoratori occupati senz a regolare contratto di lavoro.