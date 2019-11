In relazione al crollo dell’impalcatura di copertura provvisoria del Teatro Cavour, l’Amministrazione Comunale rende noto che è stata incaricata una ditta per l’immediata rimozione della stessa dal luogo dell’accaduto e la relativa messa in sicurezza dell’area. È stata avviata una fase di verifica dello stato dei ponteggi in opera al fine di accertarne la stabilità e consentire la prosecuzione dei lavori.

Secondo quanto appreso sinora, ad originare il crollo è stato il forte vento che imperversa nella zona. Tutti gli apprestamenti di sicurezza esterna, ivi compresa la copertura di cui trattasi, erano stati oggetto di verifica in corso d’opera da parte della locale ASL.

Già dagli istanti successivi all’accaduto un ingegnere del Comune è presente sul luogo per coordinare le attività di sgombero e messa in sicurezza dell’area.

L’Amministrazione esprime vicinanza alla signora soccorsa a seguito del fatto e si riserva di intraprendere ogni azione a propria tutela e di quanti coinvolti.

Ufficio stampa Comune di Imperia