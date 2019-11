Ricerca per:

Quest’anno cadeva anche il termine del triennio statutario del Consiglio Territoriale. A termini di Statuto si è quindi provveduto al rinnovo delle cariche di Presidente e dei due Vice Presidenti. Gli aventi diritto al voto, unanimemente, hanno indicato per il prossimo triennio i seguenti amici: Presidente: Giovanni De Vivo di Torino, così riconfermato nel suo terzo mandato; Vice Presidente: Tarcisio Peloso di Sarego (VI) , riconfermato nel suo secondo mandato, Vice Presidente: Roberto Barattini di Novi Ligure.

All’incontro erano presenti il Presidente Gianni De Vivo di Torino , i Vice Presidenti Tarcisio Peloso di Sarego (VI) e ing. Mauro Sala di Tortona in veste anche di Presidente Nazionale dell’Associazione Ex Allievi di Don Orione, e i Presidenti delle Sezione locali ricadenti nel territorio di competenza.

Al Mater Dei di Tortona si è riunito nella sua edizione autunnale, il Consiglio Territoriale Ex Allievi della Zona San Marziano