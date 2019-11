Ricerca per:

Due giorni prima lo ha fatto il Comune di Diano Marina che Con Ordinanza sindacale n. 206 del 08/11/2019 è stata autorizzata l’accensione anticipata del riscaldamento dal 08/11/2019 al 14/11/2019 fino ad un massimo di 5 ore giornaliere. Dal 15/11/2019 fino al 31/03/2020 sarà in vigore il limite di 10 ore come disposto dalla normativa vigente. Il testo dell’ordinanza di cui trattasi è reperibile sull’albo pretorio on-line.

Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha disposto l’accensione anticipata degli impianti termici di riscaldamento negli edifici pubblici e privati dal giorno 8 al giorno 14 novembre compresi, per un orario di accensione giornaliero massimo di ore 5 (cinque) anche frazionabili in due o più sezioni e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambientale stabiliti dall’art.3 del D.P.R.n.74/2013.