“Bonus Assistenti Familiari” al via. Regio ne Lombardia ha attivato il Bonus Assistenti Familiari finalizzato a diminuire le spese previdenziali per le famiglie maggiormente vulnerabili che ricorrono alla possibilità di accedere alle prestaz ioni di assistenti familiari qualificati e con form e contrattuali in linea con la normativa. Per l’ambit o distrettuale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese sono stati assegnati 18.550 euro. Il Comune di Voghera, in qualità di ente capofila del Piano di Zona dell’ambito distrettuale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese, ha approvato l’istituzione del Registro territoriale d egli assistenti familiari. Il Registro territoriale degli Assistenti familiari raccoglie i nominativi delle l avoratrici/dei lavoratori che, in possesso dei requisiti previsti dalla L. R. n. 15/2015, intendon o proporsi alle famiglie come assistenti familiari per l’attività di cura e assistenza. «Come Comune abbia approvato già da tempo l’istituz ione del registro delle badanti, un’iniziativa che mette in contatto le assistenti familiari e i c ittadini che necessitano di un servizio per sé stes si o per un componente delle propria famiglia. Il regi stro è un’ulteriore azione espressione di attenzione alle fasce deboli», commenta l’assessore ai Servizi Sociali Simona Virgilio. Il Bonus Assistenti Familiari prevede un contributo calcolato sulle spese previdenziali della retribuzione all’assistente familiare. Il destinata rio è il datore di lavoro che sottoscrive il contra tto dell’assistente familiare, sia esso la persona assi stita o altro componente di famiglia vulnerabile con presenza di persona fragile, non obbligatoriame nte convivente, in possesso di: – ISEE uguale o inferiore a € 25.000 – Contratto di assunzione di Assistente familiare – Residenza in Lombardia da almeno 5 anni La persona assistita, se non corrispondente al dato re di lavoro, deve essere ugualmente residente in Lombardia da almeno 5 anni. L’assistente familiare deve: – essere iscritto nel registro territoriale degli ass istenti familiari – possedere un contratto di lavoro formalizzato Il contributo regionale è assegnato fino a un massi mo di 1.500 euro annuo. I destinatari in possesso dei requisiti possono presentare domanda e sclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it . Il contributo viene assegnato al distretto Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese, la domanda deve essere compilata online, i requisiti v engono verificati da Regione Lombardia e poi vengono erogati dal Comune di Voghera. Possono iscriversi al Registro tutte le persone, it aliane e straniere, che sono in possesso dei seguenti requisiti: – compimento del 18° anno d’età; – certificato di iscrizione anagrafica al Comune di r esidenza; – titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari; ​- per i cittadini stranieri: diploma di scuola second aria di primo grado conseguito in Italia per attestare la conoscenza della lingua italiana di li vello A2 oppure certificazione della conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, conseguita da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affa ri Esteri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca o dai Centri provin ciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) o precedentemente dai Centri Territoriali Permanenti (CTP); – autocertificazione circa l’assenza di condanne pena li o procedimenti penali in corso; essere in possesso alternativamente dei seguenti re quisiti: – titoli di studio o di formazione in campo assistenz iale o sociosanitario (con relativa traduzione asseverata da una Autorità italiana) con seguiti negli Stati membri dell’Unione europea; – attestati afferenti percorsi di formazione in ambit o assistenziale o sociosanitario riconosciuti, realizzati da enti accreditati in alt re Regioni o Province Autonome con un monte ore minimo pari a 160 ore; – attestato di competenza con valenza di qualifica Au siliario Socio Assistenziale (ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS), rilasciato a segui to di corsi riconosciuti dalla Regione; – attestato di competenza di Assistente familiare ril asciato a seguito del percorso formativo, nell’ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l. r. 6 agosto 2007, n. 19; – avere svolto un’attività lavorativa in Italia nel c ampo dell’assistenza familiare di almeno 12 mesi effettuati nell’arco temporale di 2 anni, cert ificata da regolare contratto di lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Informazioni possono essere richieste telefonicamen te al numero 0383/336478.