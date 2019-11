L’imminente riapertura in via sperimentale e solo nella stagione invernale di due tratti dell’isola pedonale (piazza De Amicis e il pezzo compreso tra via San Marziano e via Ammiraglio Mirabello) che sta tanto facendo discutere a Tortona, potrebbe essere solo un piccolo “assaggio” di una maggiore sperimentazione sull’apertura dell’isola pedonale che potrebbe coinvolgere soprattutto via Emilia sud.

Come richiesto dai Commercianti di Tortona durante la campagna elettorale, infatti, il provvedimento di una parziale riapertura dell’isola pedonale è stato inserito nel programma elettorale e adesso dovrebbe essere attuato.

L’idea, al vaglio dell’Amministrazione comunale, come appunto voluto dai gestori dei negozi, è quella di riaprire al traffico delle auto via Emilia sud cioé la parte della strada compresa fra l’ospedale e piazza Duomo.

Se verrà aperta tutta solo al mattino e solo nei giorni feriali durante l’inverno o se una parte soltanto (il primo tratto fino a largo Borgarelli dove i negozi stanno morendo) questo è ancora da decidere ma il provvedimento è in fase di analisi da parte del Comune.

Lo vogliono fortemente i commercianti che pensano possa essere il toccasana per rivitalizzare le loro vendite e al Sindaco Fedrico Chiodi non è rimasto altro che inserirlo nel programma e adesso, per coerenza, lo deve attuare.

D’altro canto un amministratore comunale non deve seguire il proprio personale intendimento ma ciò che voglio i cittadini e i Commercianti hanno chiesto a gran voce al Sindaco la riapertura dell’isola pedonale. Soprattutto quella in via Emilia sud, dove i negozi stanno morendo.

Il tratto che soffre maggiormente la crisi è quello fra l’ospedale e largo Borgarelli ma è anche quello più difficile da riaprire per l’assenza di marciapiedi che rende più pericoloso il transito dei pedoni.

Diciamo che l’assenza di marciapiedi in via Emilia sud favorirebbe maggiormente l’apertura di quello che è considerato il “salotto buono” di Tortona e cioé il tratto compreso tra largo Borgarelli e piazza Duomo dove i portici Frascaroli favorirebbero il passaggio pedonale.

naturalmente nulla è ancora deciso e la situazione, come detto, è all’analisi dell’Amministrazione Comunale.

Che dire? Non facciamo una colpa al Sindaco che ha raccolto le istanze dei commercianti e adesso deve mantenere la parola data, facciamo però una colpa ai quei commercianti che vogliono la riapertura dell’isola pedonale e non sanno vedere oltre il loro naso.

Di fronte hanno un esempio classico di come il traffico non porti clienti: ci riferiamo ovviamente a Via Emilia Nord cioé il tratto aperto al passaggio delle automobili che è quello con la più alta concentrazione di negozi chiusi: I commercianti che voglio la riapertura dell’isola pedonale non se ne sono accorti?

Ci sarà un motivo se la zona di via Emilia che non è mai stata chiusa al traffico ed è rimasta sempre aperta è quella che soffre maggiormente la crisi, o no?

Come si fa con quest’ esempio sotto gli occhi, pensare che il passaggio delle automobili e il possibile parcheggio in divieto di sosta possa incentivare il Commercio?

I commercianti autori di questa proposta assurda sono pregati di intervenire e portare avanti le loro ragioni. Se per una volta tanto invece di stare silenzio avete il coraggio di farvi avanti, scriveteci le pubblicheremo.

Angelo Bottiroli