Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Per info e prenotazioni WhatsApp 3470190274.

Lo si farà sabato prossimo, 2 novembre, in occasione dell’inaugurazione del mercato mattutino del primo sabato del mese in Piazzetta De Amicis a Tortona.

Sabato in piazzetta de Amicis a Tortona un laboratorio di decorazione