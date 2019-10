l Punto Giovani di Novi Ligure offre gratuitamente una serie di iniziative volte a favorire una scelta consapevole per l’orientamento scolastico che tenga conto degli interessi, delle attitudini e delle aspirazioni dei giovani:  Laboratorio “ORIENT-ATTIVA-MENTE” rivolto ai ragazzi in uscita dalla III media: si articolerà in una serie di brevi moduli con l’intento di dipanare dubbi e incertezze legate alla scelta. Gli incontri di gruppo si svolgeranno presso il Puntogiovani di Novi Ligure, in via Marconi, 66 in orario extrascolastico.  Colloqui individuali di approfondimenti per una scelta consapevole  Colloqui di restituzione con le famiglie Per aderire all’iniziativa è necessario presentarsi personalmente al Punto Giovani dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 o telefonare al numero 014376246 – int. 3 entro il 31 ottobre 2019 al fine di formalizzare l’iscrizione. L’iniziativa rientra tra le attività previste all’interno del progetto “Explora: Spazi e Tempi per crescere” 1 selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha avviato una serie di iniziative a favore dei minori del territorio. Il Centro d’aggregazione Punto Giovani del Comune di Novi Ligure, gestito dalla Cooperativa sociale Azimut, si occupa di orientamento partendo dal presupposto che educare i ragazzi alla scelta è un obiettivo utile non solo alla scelta della scuola, ma una competenza spendibile tutti i giorni. I ragazzi che si trovano di fronte alla scelta della scuola sono anche adolescenti che vivono un’età segnata dal cambiamento ed è proprio in questo periodo che i ragazzi sono chiamati a compiere un passo decisivo come la scelta della scuola. La proposta di laboratori specifici sull’orientamento risponde all’esigenza di lavorare con i ragazzi e di aprire uno spazio di riflessione sull’educazione a una scelta consapevole.