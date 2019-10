Il provvedimento sarà portato in Giunta domani, martedì 29 ottobre, dall’assessore alla viabilità Luigino Bonetti e anche se non si tratta di un’apertura dell’isola pedonale in grande stile come si era detto nei mesi scorsi ma solo temporanea e per poche decine di metri, con lo scopo di recuperare una dozzina di parcheggi e favorire l’afflusso ai parcheggi esistenti, è comunque destinato a far discutere.

Ma andiamo a spiegare cosa succederà.

Il pezzo di via Emilia nord che sarà aperto al traffico

I tratti interessati all’apertura al traffico sono due: piazzetta De Amicis che sarebbe quella dietro il duomo (foto in alto) e il tratto della via Emilia nord compreso fra l’incrocio con via San Marziano fino all’incrocio con via Ammiraglio Mirabello (foto a fianco).

“Si tratta di un provvedimento temporaneo e in via sperimentale – dice l’assessore alla viabilità Luigino Bonetti – e comunque resterà in vigore fino al 15 aprile perché durante la bella stagione i due tratti di strada che verranno aperti adesso, ritorneranno ad essere area pedonale interdetta al traffico. Abbiamo deciso di attuare questi due provvedimenti allo scopo di recuperare alcuni parcheggi per vedere se in qualche modo riusciamo ad agevolare il Commercio.”

I parcheggi a cui si riferisce Bonetti sarebbero quelli in piazza De Amicis (4-5 auto) e quelli in via Ammiraglio Mirabello a lato della strada (5-6 posti auto) che ritornerà ad essere percorribile in uscita dalla via Emilia.

In pratica si torna indietro di qualche anno alla situazione pregressa che c’era prima che questi due aree venissero chiuse al traffico.

Bonetti spiega anche che durante l’inverno e la brutta stagione le persone frequentano meno a piedi il centro storico e anche piazza Arzano (quella davanti a palazzo Guidono) e piazza Marconi (quella davanti alla biblioteca) entrambe dotate di panchine, sono molto meno utilizzate dalle persone, di qui la scelta di poter aprire al traffico questo tratto di strada.

Lo stesso principio, secondo l’assessore, vale per i dehors dei locali in piazzetta De Amicis.

L’apertura al traffico di questi due tratti di isola pedonale, inoltre favorirebbero una maggiore fruizione dei parcheggi: per quanto riguarda piazzetta de Amicis in quello del Duomo, mentre per via Emilia Nord in quello del lavello e quello in pia Passalacqua all’interno del Santachiara, che può ospitare oltre 30 auto, oggi poco utilizzato perché difficilmente raggiungibile e solo per i pochi tortonesi che sanno dove si trova e come raggiungerlo, cioé da via San Marziano e via Garofoli.

La cronaca nuda e cruda di quello che accadrà e della posizione del Comune termina qui: in un altro articolo – che vi invitiamo a leggere – ci riserviamo un’ulteriore e approfondita analisi.