Una dura lettera che riguarda l’artista Nicola Mette che si è cimentato in una perfomance-denuncia contro il prezzo del latte, dimenticandosi del massacro degli animali.

Così la tortonese Paola Re, nota per le sue battaglie ambientaliste e animaliste ma, soprattutto antispeciste, ha deciso di far sentire la sua voce scrivendo al quotidiano una lettera in difesa degli animali.

Una lettera che potete leggere al link https://www.unionesarda.it/articolo/caraunione/2019/10/23/l-artista-a-favore-dei-pastori-e-quel-massacro-di-animali-che-non-127-943949.html dove la tortonese critica l’artista perché ignora (volutamente?) la crudeltà che sta dietro la produzione del latte.

L’Unione Sarda ha pubblicato la lettera che ha suscitato diversi commenti sia a favore che contro la tortonese che, di certo, non le manda a dire e non ha paura ad esporsi in prima persona dimostrando grande carattere e forte convinzione delle proprie idee.