Domenica 27 ottobre la manifestazione itinerante Cantine a Nord Ovest, organizzata da Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta per promuovere e far conoscere i vini del Piemonte – in particolare quelli lontani dalle solite rotte turistiche – fa tappa nell’ovadese con “Ovada Revolution”. Alla scoperta dell’Ovada DOCG e dei paesaggi, della storia, delle persone che rendono unico questo territorio a cavallo tra Piemonte e Liguria.

Alessandria -Il ritrovo è domenica 27 ottobre alle ore 10 presso l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato in Via Torino 69 a Ovada per effettuare le ultime iscrizioni e ritirare il pass, il bicchiere da degustazione, la mappa del territorio e la lista delle cantine aderenti.

Anche il castello di Rocca Grimalda aprirà la propria cantina con degustazione del dolcetto docg prodotto dalle vigne di famiglia e assaggio di prodotti locali. in particolare della Peirbuieira, piatto tipico del paese. Sarà inoltre possibile visitare il castello.