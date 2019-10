Ricerca per:

Accogliamo al contempo con grande entusiasmo il subentro di Giuseppe “Pino” Cuniolo, attivista storico del gruppo, al ruolo di nuovo Portavoce in Consiglio Comunale.

Il M5S Tortona ringrazia il Consigliere dimissionario Monica Cusmano per il lavoro svolto finora, augurandole al contempo buona fortuna per la sua nuova avventura professionale.

I Cinquestelle ringraziano Monica Cusmano e le augurano grande successo per la nuova avventura professionale