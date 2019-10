Dipendesse da noi chiuderemmo al traffico e per sempre, anche piazza Duomo perché avere il centro di Tortona completamente pedonale sarebbe una cosa stupenda. Ce ne accorgiamo quando vengono organizzate le invasioni musicali dove il cuore di Tortona diventa un vero e proprio salotto cittadino e l’aria è molto più respirabile ma anche quando vengono allestite iniziative che vietano il traffico nella piazza.

Da tortonesi vorremmo sempre vedere Tortona come appare in quelle occasioni: piena di gente che cammina a piedi e senza fretta, assapora le bellezze architettoniche di una città straordinaria, quelle bellezze che in auto non si possono ammirare perché l’auto ci chiude la visuale e ci opprime.

Il problema è che questa visione paradisiaca di Tortona si può realizzare solo in alcune occasioni e non sempre, perché per organizzare eventi ci vogliono buona volontà e soldi. le idee per fortuna non mancano ma nessuno fa niente gratis.

Un altro grosso problema sono i tortonesi: quando vanno a Milano o in un altra grande città sono disponibili a camminare per Km, ma qui a Tortona, nella loro casa, chissà mai perché, vogliono andare al bar (una volta si diceva in edicola, ma pochi ormai leggono i giornali cartacei) in macchina che vogliono sempre attaccata al loro culo (e perdonate il francesismo, ma quando ci vuole….).

I tortonesi, altrove, sono anche disposti a camminare per ore, ma qui a Tortona no, anche se la città si attraversa in mezz’ora a piedi o poco più.

Non sappiamo l’origine di queste brutte e cattive abitudini, ma purtroppo è un dato di fatto.

La maggior parte dei Commercianti – chissà per quale motivo – non ama Oggi Cronaca e di conseguenza il sentimento è diventato reciproco, tuttavia non si può ignorare che nel centro storico di Tortona vive il Commercio al dettaglio e – chissà mai per quale motivo – molti commercianti sono convinti che l’isola pedonale penalizza la loro attività e con la riapertura al traffico della via Emilia avrebbero indubbi benefici.

Negli incontri che l’attuale amministrazione comunale guidata dal Sindaco Federico Chiodi ha avuto in campagna elettorale tanti commercianti hanno chiesto a gran voce la riapertura – almeno parziale – dell’isola pedonale e Chiodi e i suoi alleati hanno recepito queste istanze e hanno promesso di farlo.

I commercianti – chissà per quale motivo – a Tortona, in campagna elettorale, hanno sempre avuto un grosso peso, per cui forse anche per ottenere più voti l’attuale maggioranza ha promesso di accontentarli, anche se con le dovute limitazioni del caso e adesso visto che Federico Chiodi ha dimostrato di essere uomo d’onore non può tirarsi indietro e qualcosa ai commercianti deve pur dare, visto che lo aveva promesso in campagna elettorale.

Sull’argomento il Sindaco è sempre stato prudente e lui per primo sa che riaprire l’isola pedonale anche se solo al mattino o parzialmente, non è cosa facile da attuare perché i marciapiedi sono a livello della strada, per via dei dehor presenti e non ultimo per l’inquinamento.

Riportare le auto in centro, infatti equivarrebbe ad un aumento dell’inquinamento nel cuore della città oltre ad essere un provvedimento anti tendenza rispetto a tutte le principali città Europee che invece tendono ad ampliare l’isola pedonale perché significa una qualità della vita migliore.

Tuttavia il Sindaco ha promesso di venire incontro alle esigenze di certi commercianti che erroneamente pensano che la crisi del commercio sia dovuta al mancato transito delle auto e non ad altri macro fattori.

In conclusione, quindi, la scelta di riaprire, in via sperimentale per i mesi invernali, due piccoli tratti dell’isola pedonale, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, forse potrebbe anche essere accettabile.