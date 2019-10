Rocco Diana, Presidente della “Delegazione del tortonese” dell’associazione Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, ha inaugurato, giovedì 24 ottobre, la ripresa delle attività legate al progetto “Beni Culturali. Il Cuore dell’Umanità”, patrocinato dalla S.I.P.B.C. stessa ed inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. Marconi di Tortona.

Nell’ Aula Magna del plesso Carbone dell’Istituto, il Presidente Diana ha riunito tutti gli studenti coinvolti nel progetto: dai “veterani”, ormai giunti al terzo anno di esperienza, alle numerose “matricole”, curiose di mettersi alla prova in un progetto che ha il merito e l’ambizione di accompagnare i ragazzi alla riscoperta dei Beni Culturali del Paese e del proprio territorio e dei valori e delle prospettive ad essi legati.

Dopo una breve introduzione sulle finalità e sulla forte valenza motivazionale del progetto, Diana, affiancato dalla volontaria Marianna Leardi, ha accompagnato i ragazzi in una approfondita riflessione sul concetto di sicurezza, un principio ed un diritto che tutela l’individuo in tutti gli ambiti: stradale, ambientale, alimentare, personale, economico e, non ultimo per importanza, lavorativo, per arrivare alla definizione di un programma di studio e di valutazione delle informazioni che è anche costruzione di una coscienza personale e sociale. La formazione in tema di sicurezza è quindi un diritto ed un dovere; è un complesso sistema di operazioni che hanno un costo e che si traducono concretamente in fasi di previsione, prevenzione, interventi in emergenza e, laddove necessario, ripristino.

Investire in sicurezza significa rivalutare il tempo, proteggere la propria vita e quella degli altri, salvare il proprio ecosistema e l’immenso patrimonio della cultura umana. Tutelare l’ambiente, sia esso quello naturale, culturale o lavorativo è paragonabile ad una operazione di marketing e di investimento a medio e lungo termine. Per noi giovani significa investire concretamente per il nostro futuro,

Teresa Maria BAGGINI – 4^AR Amministrazione, Finanza e Marketing