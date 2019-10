Ricerca per:

Il programma prevede le “Letture mostruose” a cura della Biblioteca civica e l’atelier “mostri paurosi” condotto dal maestro Natale Panaro a cura dell’associazione “Peppino Sarina” (prenotazioni via WhatsApp al n. 342-6152605); dalle 17.15 alle 19.30, giochi a tema “truccabimbi” a cura de “La Casa dei bambini” e il laboratorio “Zucche e semi di zucca” a cura di “Verde-Commerce” (prenotazioni via WhatsApp al n. 347-0190274). inoltre, spazio storia e tradizione “Santi, ceci e castagne” realizzato dal servizio cultura della Civica Accademia Musicale “Lorenzo Perosi”.

Giovedì 31 ottobre dalle ore 16.30, presso la sala polifunzionale “Don Remotti” in via Milazzo, si terrà la festa di Halloween “Dolcetto o scherzetto”, organizzata dall Comune di Tortona.

Giovedì pomeriggio alla Sala Polifunzionale di Tortona c’è la festa di Halloween gratuita per i ragazzi delle scuole