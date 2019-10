La seduta si è aperta con tre comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio comunale, Giovanni Ferrari Cuniolo, che ha confermato il nullaosta alla costituzione da parte del Consigliere Bardone del gruppo Italia Viva, partito a cui ha recentemente aderito; altra comunicazione riguardava le dimissioni del Consigliere Cusmano del Movimento 5 Stelle e la successiva rinuncia da parte del primo dei non eletti Fabrizio Dellachà e conseguente elezione a Consigliere di Giuseppe Cuniolo. Terza comunicazione, l’apposizione di un cartello all’ingresso del municipio che limita l’ingresso del pubblico, nei giorni del Consiglio comunale, a 15 minuti prima dell’inizio delle sedute, per ragioni tecniche e organizzative. La decisione in proposito è stata presa dalla Commissione Capigruppo.



E’ seguita la surroga del Consigliere Cusmano con il Consigliere Cuniolo sia in Consiglio che nelel Commissioni Consiliari: per queste utlime è stato necessario procedere a nuove votazioni per le tre Commissioni di cui faceva parte Monica Cusmano. trattandosi di incarichi che spttano alla minoranza, i Consiglieri dei gruppi di maggioranza hanno votato scheda bianca,. Cuniolo è stato eletto al posto della Cusmano nella Commissione Lavoro e Occupazione, Industria, Commercio e Artigianato e nella Commissione Sport, Associazionismo sportivoe Politiche giovanili, mentre nella Commissione Cultura, Turismo, Manifestazioni è stato eletto il Consigliere Lorenzo Bianchi.

Approvato il verbale della seduta precedente all’unanimità (con l’eccezione di Cuniolo che non era ovviamente presente), è stata discussa la delibera presentata dal vice Sindaco Morreale di modifica la regolamento della Commissione per Paesaggio: in sostanza, come già accade per la Commissione Edilizia, la anche quest’organo sarà nominato ddirettamente dalla Giunta snza ratifica del Consiglio comunale. La proposta è stata approvata con i voti della maggioranza e del Movimento 5 Stelle, contrari gli altri Consiglieri di minoranza.

Sempre il vice Sindaco ha presentato due delibere di urbanistica riguardanti due aree per cui viene applicata per la prima volta una modifica ad una legge regionale. Per illustrare il punto era presente anche il dirigente del settore ing. Francesco Gilardone. Il primo punto è stato approvato dalla maggioranza con i voti contrari dell’opposizione, per il secondo hanno votato favorevolmente anche i Consiglieri Bardone, Bianchi e Mattirolo, mentre si sono astenuti i Consiglieri PD e M5S (per approfondimenti sulle modifiche di legge e le due pratiche vi consiglio di recuperare gli interventi in di vice Sindaco e Dirigente).

Votati all’unanimità i due riconoscimenti di debiti fuori bilancio che riguardavano nel primo caso il contenzioso con un dipendente ex Mazal Global ed una causa persa dal Comune in Appello.