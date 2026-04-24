Acqui Terme – Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della locale Compagnia intervengono a seguito di una segnalazione per una violenta aggressione ai danni di una donna. Un 33enne irregolare, senza fissa dimora, si è introdotto in un condominio approfittando del portone aperto e ha iniziato a suonare insistentemente ai citofoni degli appartamenti. Giunto al quinto piano, si presenta alla porta di una donna che, pensando a una richiesta di aiuto, apre mantenendo la catena di sicurezza. L’aggressore riesce tuttavia a scardinare il battente dal muro con una serie di spallate, irrompendo nell’abitazione. Una volta all’interno, colpisce ripetutamente la vittima con calci, pugni e un corpo contundente trovato sul posto, causandole gravi ferite al volto e al capo. La donna riesce a fuggire e a trovare riparo presso un vicino, da dove partono i soccorsi.

Giunti sul posto, i Carabinieri individuano immediatamente l’uomo sulle scale mentre cerca di fuggire. Il 33enne oppone una strenua resistenza e aggredisce i Carabinieri, danneggiando con violenti calci la carrozzeria e il finestrino dell’autovettura di servizio. Dopo essere stato contenuto e sedato da personale sanitario a causa del forte stato di alterazione, viene tratto in arresto per violazione di domicilio aggravata, lesioni personali e resistenza.

La vittima, trasportata d’urgenza al pronto soccorso della città, riceve una prognosidi trenta giorni per plurime ferite lacero-contuse.

L’arrestato è adesso ristretto presso la casa circondariale di Alessandria, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dai Carabinieri.