Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, i Finanzieri della Compagnia di Novi Ligure hanno tratto in

arresto una cittadina marocchina per traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, durante un posto di controllo, le Fiamme Gialle hanno fermato e sottoposto ad accertamenti

un’autovettura condotta da una donna residente in Lombardia: il nervosismo mostrato e le risposte vaghe alle

domande che le sono state poste hanno subito destato il sospetto dei militari che, approfondendo le attività di

ricerca, sono riusciti a trovare e sequestrare un panetto di cocaina del peso di oltre un chilogrammo che se fosse

stato immesso sul mercato “al dettaglio” avrebbe fruttato circa 90.000 euro.

La donna è stata pertanto arrestata e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di

Alessandria, condotta presso la Casa Circondariale di Vercelli, in attesa dell’udienza di convalida.

L’attività sopra descritta testimonia l’efficacia del dispositivo di controllo del territorio operato dalla Guardia di

Finanza, volto al contrasto delle molteplici tipologie di traffici illeciti, anche dall’alto valore economico.

Il presente comunicato viene diffuso alla luce del pubblico interesse alla conoscenza delle attività svolte per

esigenze di sicurezza pubblica da questo ufficio. Si rammenta la presunzione di innocenza e che la responsabilità

penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata in giudicato.

Correlati