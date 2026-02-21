Tortona – Prosegue l’attività di monitoraggio e contrasto al degrado urbano condotta dai Carabinieri della locale Compagnia. Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione hanno notificato un foglio di via obbligatorio a un 55enne, residente in Alessandria, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. Il provvedimento, emesso dal Questore, impone all’uomo il divieto di ritorno nel comune per la durata di due anni.

L’uomo era solito girovagare in precarie condizioni igieniche, disturbando sistematicamente passanti e residenti, che avevano più volte segnalato la situazione. La sua presenza era costante nei pressi della stazione ferroviaria, all’interno del Pronto Soccorso e davanti a diversi esercizi pubblici, dove era solito questuare.

La proposta per l’applicazione della misura di prevenzione è scaturita a seguito dei numerosi interventi effettuati dai Carabinieri, mossi dal duplice obiettivo di tutelare il decoro e la sicurezza urbana e, al contempo, porre fine al precario stile di vita che metteva a rischio la salute stessa del 55enne. L’uomo versava infatti in condizioni di estrema marginalità, rendendo necessario l’interessamento degli enti assistenziali preposti.

L’allontanamento dal territorio mira a prevenire ulteriori episodi di disturbo, garantendo una maggiore cornice di sicurezza per i cittadini. L’azione dei Carabinieri rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio, volta a prevenire fenomeni di microcriminalità e incuria nelle aree sensibili della città.

FOTO DI REPERTORIO