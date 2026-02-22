Quando si faranno più multe ai trasgressori che lasciano questi rifiuti per terra, per di più nel centro storico di Tortona (in via Carlo Varese, angolo via padre Michele) per porre un freno alla maleducazione?

Cosa fa Gestione Ambiente deputata a raccogliere i rifiuti?

Sono le domande che ci hanno posto i cittadini che ci hanno inviato questa documentazione fotografica e che, stando ai cartelli affissi nella zona, come si può vedere anche dalle immagini, non è la prima volta che succede. I cittadini che pagano il servizio di raccolta rifiuti si lamentano e chiedono più attenzione, anche perché questi rifiuti richiamano topi ed altri animali, con tutte le conseguenze del caso.