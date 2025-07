Accade spesso e generalmente quando un ascensore si blocca con delle persone all’interno quando intervengono i Vigili del fuoco fanno arrivare l’ascensore al piano e poi fanno uscire le persone intrappolate, ma stavolta non è successo così in quanto la situazione sembrava più difficile e i pompieri hanno pensato bene di non muovere l’ascensore ma di liberare subito gli occupanti e poi chiamare i tecnici in quanto i cavi non sembravano in perfetto ordine.

E’ accaduto in un condominio in via Arzani a Tortona e le tre ragazze intrappolate all’interno non se la sono passata bene ma hanno avuto un po’ di paura. Per fortuna i pompieri hanno aperto una porta dell’ascensore che era fra due piani, calato una scala e salvato le tre giovani. Poi hanno fatto intervenire i tecnici che hanno provveduto a visionare e controllare tutto l’impianto adottando gli interventi del caso.

Sempre nella giornata di oggi i pompieri tortonesi, inseguito ad una segnalazione, sono intervenuti in Corso Romita per o inseguire un gatto che si infilava sotto le auto. Alla fine lo hanno preso e consegnato alle forze dell’ordine.