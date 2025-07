Giovedì 10 luglio inizieranno i lavori di rifacimento del porfido di corso Leoniero nel tratto compreso fra via Dante e corso Montebello a Tortona. Questo tratto rimarrà chiuso al traffico veicolare, mentre sarà garantito il passaggio pedonale sui marciapiedi su entrambi i lati. La viabilità per la direzione centro storico (piazza Duomo, Corso Montebello, ecc) è garantita da piazza delle Erbe seguendo la segnaletica di deviazione che verrà posizionata come da apposita ordinanza viabilistica

