Al C.P.I.A. 1 Alessandria “maestro Alberto Manzi” si è concluso l’anno scolastico 2024/25 con un bilancio

decisamente positivo sotto tutti i punti di vista sia per le attività didattiche che extrascolastiche.

I corsi di Alfabetizzazione attivati in totale tra i plessi di Casale, Alessandria e le due sedi carcerarie sono stati

38 per un totale di n. 1324 studenti distinti tra i tre livelli pre-alfa, A1 e A2.

Gli studenti iscritti al Primo Livello sono stati in tutto 325.

Gli studenti che hanno raggiunto il livello A2 di conoscenza della lingua italiana sono stati 472, mentre quelli

licenziati all’esame di Stato per il Primo Livello sono stati 185. La dispersione scolastica evidente si lega al

ridotto o assente metodo di studio, a problemi famigliari e lavorativi, bassa scolarizzazione per i livelli di

Alfabetizzazione.

Particolare nota di merito ai licenziati con il massimo dei voti e in particolare una coppia di sposi che hanno

raggiunto la valutazione di 10 e 10 con lode all’esame del Primo Livello.

L’offerta formativa durane l’anno scolastico si è arricchita anche di corsi di Ampliamento: 6 per la sede di

Alessandria, 2 per le sedi carcerarie e 19 per la sede di Casale, includendo in questi numeri i corsi di Italiano

potenziato, di italiano a livello B1, B2, C1 secondo il Quadro Comune delle Lingue Europee, Exchange e

Parliamo italiano per studenti stranieri minorenni o giovani che trascorrono un periodo di studi in Italia e

provengono da altri Istituti di Nazioni straniere o per alunni stranieri iscritti a scuole secondarie di secondo

grado del territorio che necessitano un potenziamento della lingua italiana. A questi si aggiungono corsi di

inglese, francese, disegno e pittura, informatica, aperti a tutti.

A questi si sono aggiunti i corsi finanziati con i fondi del PNRR (Piano di Recupero e Resilienza) ai sensi del

Decreto Ministeriale n. 19 del 02/02/2024 per la Riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione

scolastica. In totale sono stati attivati 128 corsi distinti tra i tutoring da 10 ore, i mentoring da 20 ore e i percorsi

di italiano L2 da 50 ore. Un bel traguardo che ha permesso agli studenti iscritti di frequentare ore aggiuntive

rispetto ai corsi curricolari del C.P.I.A, di cambiare docente, stimolando la propria comprensione orale, di

confrontarsi con un gruppo classe spesso nuovo, stimolandone l’integrazione e lo scambio culturale, di

migliorare le proprie competenze per un più agevole inserimento nella vita quotidiana e nella società che li

accoglie.

Ricordiamo anche che come sede distaccata dell’Università per stranieri di Siena per gli esami di certificazione

linguistica di italiano come lingua L2, al C.P.I.A. 1 Alessandria ci sono state n. 5 sessioni d’esame con un

numero di iscritti notevole, pari a 261 candidati, per la maggior parte per B1 cittadinanza per gli stranieri che

la richiedono in Italia.

Sono proseguite le mobilità in uscita dei docenti verso Paesi stranieri in ambito del Programma Erasmus+,

grazie all’adesione del nostro CPIA al consorzio EDA (Educazione per adulti) con l’USR Piemonte come

capofila, insieme ad altri 5 CPIA del Piemonte e a 10 Istituti Superiori che offrono corsi serali di II livello per

adulti. In totale ci sono state n. 8 mobilità con 11 partenze di cui 6 per job shadowing e 5 per corsi di

formazione, che hanno visto coinvolti la DSGA e 11 docenti. Le mete sono state varie: Karlskrona in Svezia

per esperienza di job shadowing, come Bochum in Germania, Briancon /Gap in Francia, Salamanca in Spagna,

mentre per i corsi di formazione i Paesi ospitanti sono stati Grecia con Atene, Malta, Francia con Nizza e

Irlanda con Dublino. Tutte le mobilità sono state esperienze positive come narrano entusiasti i partecipanti,

che hanno attinto spunti importanti per le proprie conoscenze linguistiche, sempre utili soprattutto in un Istituto

come il CPIA ove spesso il primo contatto con gli studenti è proprio in una lingua straniera, e per le

metodologie osservate durante il job shadowing.

Correlati